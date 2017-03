Bas Dost blijft maar scoren en passeert Messi en Aubameyang

Bas Dost heeft zaterdagavond wederom zijn waarde getoond voor Sporting Portugal. De aanvaller nam alle doelpunten in de zege op Nacional voor zijn rekening: 2-0. Dost gaat door zijn dubbelslag aan de leiding in het klassement van de Gouden Schoen, met twee punten meer dan Lionel Messi en Pierre-Emerick Aubameyang: 48 om 46.

Na dertien minuten liet Dost zich reeds gelden. Uit een corner van Bryan Ruiz kopte de Nederlander het leer langs Adriano: 1-0. Dost dacht in de 27e minuut opnieuw te scoren, maar hij stond op een onrechtmatige positie. Zeven minuten later pikte hij alsnog zijn doelpunt mee. De spelers van Nacional klungelden wat af na een corner van Ruiz, waardoor Dost zijn kans schoon zag en uit een moeilijke hoek de 2-0 maakte.

In de tweede helft waren Sporting en Nacional niet in staat om het scorebord in beweging te krijgen: de thuisploeg viel amper aan, het bezoek zorgde nauwelijks voor gevaar rondom het doelgebied van Rui Patricio. Bij de club uit Lissabon stond ook Marvin Zeegelaar in de basis, terwijl Luc Castaignos niet mocht invallen. Door de zege komt Sporting, de nummer drie van de Liga NOS, op 54 punten te staan. Benfica en FC Porto, die later dit weekeinde in actie komen, hebben respectievelijk 63 en 62 punten verzameld.