Gouden duo Jonker-Gómez lacht opnieuw, Leipzig blijft aanmodderen

Andries Jonker blijft aan de winnende hand met VfL Wolfsburg. Na de verrassende 0-1 zege bij RB Leipzig van vorige week werd zaterdag ook gewonnen van SV Darmstadt 98: 1-0. Wolfsburg staat vijftiende in de Bundesliga. Tegelijkertijd ging Leipzig opnieuw onderuit. De seizoensverrassing verloor met 3-0 van Werder Bremen en pakte slechts één punt uit de laatste drie duels. Bayern München kan de voorsprong zondag uitbreiden tot dertien punten.

VfL Wolfsburg - SV Darmstadt 98 1-0

Met Riechedly Bazoer opnieuw vanaf het startsignaal in de gelederen zocht de ploeg van Andries Jonker in de eerste helft naar een voorsprong. Die kwam er op slag van rust, toen Mario Gómez van dichtbij binnenkopte op aangeven van Jannes-Kilian Horn. Daardoor blijft een frappante reeks in stand: in alle acht duels waarin Jonker in de Bundesliga samenwerkte met Gómez, kwam de spits tot scoren. Gezien het aantal doelpogingen in de eerste helft, tien versus nul, was de openingstreffer verdiend. Direct na rust kon de vrijstaande Bazoer de stand op 2-0 brengen, maar hij mikte naast. Ook Gómez en Yunus Malli waren niet succesvol, waardoor het bij 1-0 bleef.

Werder Bremen - RB Leipzig 3-0

De motor van Leipzig haperde de afgelopen weken, terwijl Werder juist de weg omhoog heeft gevonden. Toch waren de eerste twee grote kansen voor de promovendus: doelman Felix Wiedwald won een één-op-één-situatie met Timo Werner en Emil Forsberg schoot uit kansrijke positie naast. Het bleken kostbare missers, want Zlatko Junuzovic brak na 33 minuten de ban met een fraai afstandsschot. Met een indraaiende bal op de paal zorgde Marcel Sabitzer vervolgens bijna voor het perfecte antwoord namens Leipzig. Na een klein uur werd het nog moeilijker. Florian Grillitsch vond de kruising na een lage vrije trap van Junuzovic. Vlak voor tijd maakte Florian Kainz aan alle resterende twijfel een eind.