‘Ik kan er niet veel over zeggen, maar Mbappé had bijna voor Real getekend’

De ster van Kylian Mbappé is snel rijzende. De achttienjarige aanvaller was woensdag met een doelpunt goud waard voor AS Monaco in het Champions League-duel met Manchester City (3-1 overwinning) en ontving een dag later voor het eerst een uitnodiging voor de nationale ploeg van Frankrijk. Het had echter niet veel gescheeld of Mbappé was op dit moment speler van Real Madrid geweest, zo doet Zinédine Zidane vrijdag uit de doeken.

"Hij had bijna voor Real Madrid getekend, maar hij koos uiteindelijk voor Monaco", vertelt de coach van Real op een persconferentie. Mbappé onthulde onlangs in 2013 met Zidane gesproken te hebben over een overgang naar Madrid. De Fransman speelde toen nog voor de amateurs van AS Bondy. "Ik kan er verder niet veel over zeggen, maar het had inderdaad niet veel gescheeld", aldus Zidane, die onder de indruk is van de ontwikkeling van Mbappé.

"We weten dat hij een goede speler is. Wat hij op zijn leeftijd doet is fantastisch", zo zegt de oefenmeester over zijn landgenoot. Mbappé is bezig aan een ijzersterk seizoen met Monaco, dat momenteel de dans leidt in de Ligue 1 en zich midweeks plaatste voor de kwartfinales van de Champions League. In zijn laatste acht wedstrijden scoorde Mbappé negenmaal.