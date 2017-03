Volendamse cultheld na contractverlenging: ‘Ik had wel een club gekregen’

Henk Veerman speelt ook de komende twee seizoenen bij sc Heerenveen. De club maakte vrijdag op de clubsite bekend dat de optie in het contract van de aanvaller gelicht is. De 26-jarige spits heeft gemengde gevoelens bij zijn nieuwe verbintenis, daar hij nieuwsgierig was naar welke clubs zich eventueel voor hem gemeld zouden hebben.

Doordat Heerenveen de optie lichtte, staat Veerman tot medio 2019 onder contract bij de Friezen. "Ik ben blij dat ik langer bij Heerenveen voetbal", laat de aanvaller weten tegenover de Leeuwarder Courant. "Natuurlijk heb je ook ergens een dubbel gevoel: je weet niet wat voor club er anders voor me was gekomen."

Veerman sprak zelf niet met andere clubs, ook niet toen er enige tijd onduidelijkheid was over zijn nabije toekomst. De supporters van Heerenveen wilden de cultheld graag behouden en startten zelfs een petitie om hem in het Abe Lenstra Stadion te houden. "De onduidelijkheid over mijn toekomst was de afgelopen weken niet vervelend", aldus de voormalig schilder. "Ik denk niet dat ik de steigers weer op had gemoeten. Ik had wel een club gekregen.”