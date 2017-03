‘Feyenoord is indrukwekkend, maar natúúrlijk kunnen wij ze pijn doen’

Feyenoord staat zondag een lastige horde te wachten op weg naar de landstitel. De koploper van de Eredivisie gaat op bezoek bij sc Heerenveen en als het aan Sam Larsson ligt, keren de Rotterdammers zonder punten huiswaarts. Eerder dit seizoen werd het 2-2 in De Kuip.

Voor de Zweedse buitenspeler is Heerenveen in staat om Feyenoord pijn te doen. “Als je ziet hoe wij eerder ook in De Kuip speelden (2-2, red), absoluut”, zegt Larsson tegenover De Telegraaf. “Feyenoord is indrukwekkend dit seizoen, maar natúúrlijk kunnen wij ze pijn doen. That’s not even a question. En dat is niet om erover op te scheppen. Iedereen in de Eredivisie kan elkaar pijn doen."

Trainer Jurgen Streppel verwacht een zware kluif. Hij vindt dat Feyenoord de ‘absolute drang’ heeft om dit jaar kampioen te worden. “In haarscheurtjes bij hen de laatste weken geloof ik niet zo. Er wordt geen ploeg ongeslagen kampioen. Ze zijn heel stabiel en het is vooral heel knap wat zij doen. Er ligt een heel mooie kans om onszelf van de goede kant te laten zien.”