Igor Tudor is van plan om aankomende zomer in de Bundesliga te gaan winkelen. Neven Subotic en Andrej Kramaric staan op het lijstje van de trainer van Galatasaray. (Sporx)

Bastian Schweinsteiger lijkt op weg naar de MLS. De Duitser zou al een voorcontract hebben getekend bij Chicago Fire en verlaat Manchester United in de zomer dus definitief. (Diverse Amerikaanse media)

De directie vanheeft bij Real Madrid aangeklopt met de vraag of Sergio Ramos openstaat voor een transfer naar Londen.

Chelsea mikt op een rentree van Romelu Lukaku. The Blues hopen te kunnen profiteren van de weigering van de Belg om zijn contract bij Everton te verlengen. (Daily Mirror)

Thibaut Courtois is niet van plan om terug te keren naar Spanje. De Belg wordt genoemd als een van de kandidaten om naar Real Madrid te komen, maar is niet bezig met een vertrek bij Chelsea. (London Evening Standard)