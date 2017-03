‘Ik kan mij voorstellen dat Bayern München achter hem aanzit’

Borussia Dortmund plaatste zich dinsdagavond na een 3-0 overwinning op VfL Sportfreunde Lotte voor de halve finale van de DFB-Pokal. Het eerste doelpunt van de avond werd gemaakt door Christian Pulisic en analyticus Mehmet Scholl vond de achttienjarige rechtsbuiten een uitstekende indruk maken.

De Duitser noemde Pulisic bij ARD zijn ‘absolute lievelingsspeler’: “Ik kan mij voorstellen dat Bayern München eens achter hem aan komt, want hij heeft gewoon de specifieke kwaliteiten voor die club. Hij kan aan de buitenkant spelen en creëert spelsituaties die anderen niet kunnen creëren.”

Dortmund-trainer Thomas Tuchel stond naast Scholl en moest glimlachen om de link met Bayern: “Die gast is nog een jeugdspeler, hij kan nog in de A’tjes spelen…” Tuchel lijkt dan ook niet van plan om Pulisic te laten gaan; de Amerikaans international verlengde in januari ook nog zijn contract tot medio 2020.