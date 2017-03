Mido doet boekje open: ‘Vanwege Zlatan ging ik niet naar Juventus’

Ahmed ‘Mido’ Hossam en Zlatan Ibrahimovic speelden samen bij Ajax en stonden in Amsterdam niet bekend als de beste vrienden. Na het vertrek van de Egyptenaar naar Olympique Marseille leken de twee niets meer met elkaar te maken te hebben, maar een jaar later bleek dat toch anders uit te pakken.

“Ik speelde toen voor Marseille, maar ik kreeg in 2004 een aanbieding van Juventus. Op datzelfde moment had mijn voormalige ploeggenoot bij Ajax, Ibrahimovic, een aanbieding van AS Roma. Dat was helemaal rond”, blikt Mido terug tegenover DMC Sport. “Ik ging naar het vliegveld en was er helemaal klaar voor om het eerste de beste vliegtuig naar Turijn te nemen om daar mijn medische keuring te ondergaan.”

“Toen werd ik echter gebeld door Mino Raiola, die me vertelde dat ik een streep door die reis kon zetten”, gaat de inmiddels gestopte aanvaller verder. “Juventus had een akkoord bereikt met Ibrahimovic, dus ging ik naar Roma.” Mido speelde in totaal twaalf wedstrijden voor i Giallorossi, waarin hij niet wist te scoren.