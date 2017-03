Italianen staan in de rij voor Karsdorp

Atlético Madrid heeft met de gemeente een akkoord bereikt over de koop van de grond rond het nieuwe stadion. Het kost de club 30,4 miljoen euro, terwijl het ook beloofd heeft om investeringen ter waarde van 29,8 miljoen euro rond het stadion te doen. (Reuters)

Atlético Madrid hoopt Sevilla en Villarreal af te troeven in de strijd om Giovanni Simeone. Coach Diego Simeone zou zijn zoon graag onder zijn hoede hebben volgend seizoen. (Diverse Italiaanse media)

Napoli en AS Roma hebben de verdediger van Feyenoord op het oog.