‘Dat moeten we volgende week thuis tegen Ajax weer kunnen opbrengen’

Excelsior boekte zaterdagavond tegen sc Heerenveen (4-1) zijn eerste Eredivisie-zege sinds medio november: 4-1. De felbegeerde overwinning brengt de ploeg van Mitchell van der Gaag naar een veilige vijftiende plaats. De oefenmeester zag hoe zijn spelers strijd en voetballend vermogen naar hartelust combineerden.

"Volgende week is het Ajax-thuis. Dan moeten we dat ook weer op kunnen brengen. Als we dat kunnen doen, wordt het moeilijk winnen van ons", zo verzekerde Van der Gaag in gesprek met FOX Sports. De opluchting na de eerste zege sinds 19 november 2016 is groot. "We hebben hier al te vaak onnodig punten verspeeld. Iedereen bleef geconcentreerd. We wilden per se de punten hier houden."

Milan Massop was een van uitblinkers bij de Kralingers. Het winnen van persoonlijke duels is een van de redenen van de ommekeer, zo stelt de verdediger. "Vorige week hebben we in de tweede helft tegen AZ al laten zien dat we met powervoetbal gevaarlijk kunnen worden. Dat hebben we vandaag (zaterdag, red.) weer proberen te doen en dat heeft goed uitgepakt."