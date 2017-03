Jonker stunt met VfL Wolfsburg en reikt winnend Bayern helpende hand

In zijn tweede wedstrijd als hoofdtrainer van VfL Wolfsburg heeft Andries Jonker gestunt. Dankzij een 0-1 overwinning op nummer twee RB Leipzig klom Wolfsburg van plaats vijftien naar veertien. Bayern München profiteerde van het puntverlies van de titelconcurrent, door met 3-0 te winnen van Eintracht Frankfurt. De voorsprong op Leipzig is opgelopen tot tien punten.

Bayern München - Eintracht Frankfurt 3-0

De 2-0 ruststand gaf een vertekend beeld van de eerste helft, want Eintracht speelde een uitstekende wedstrijd. Vooral tot aan de openingstreffer lieten de bezoekers zich regelmatig gelden. Ante Rebic schoot binnen twee minuten over en verstuurde halverwege de eerste helft een afgemeten pass richting Branimir Hrgota, die doelman Manuel Neuer omspeelde. Een magnifieke defensieve ingreep van Mats Hummels voorkwam de 0-1. Daarna moest Neuer nog enkele malen ingrijpen. Acht minuten voor rust brak Robert Lewandowski de ban voor Bayern. Na voorbereidend werk van Thomas Müller kon de Pool binnentikken.

Even later volgde het tweede doelpunt. David Alaba was Michael Hector te snel af aan de linkerflank en vond Douglas Costa, die van dichtbij afrondde.. Desondanks gaf Eintracht zich niet gewonnen. Kort na rust trof Rebic de lat, even voordat Lewandowski op aangeven van Arjen Robben de 3-0 maakte. De spits controleerde de bal na de voorzet van de Nederlander en scoorde uit de draai. Het was het honderdste doelpunt van Lewandowski voor Bayern. Door de overwinning slaat Bayern een nog groter gat met Leipzig en komt een nieuwe landstitel erg dichtbij voor de ploeg van Carlo Ancelotti.

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 0-1

Jonker had opnieuw een basisplaats ingeruimd voor Riechedly Bazoer. Ook Mario Gómez kreeg het vertrouwen en dat was niet verwonderlijk: in alle zes Bundesliga-duels met Jonker als zijn trainer wist de spits te scoren. Zaterdag werd dat aantal opgevijzeld naar zeven. Een uitstekende pass van Yunus Malli stelde Daniel Didavi in staat om Gómez op te zoeken in het strafschopgebied. De routinier stond volledig vrij en rondde gedecideerd af. In het restant van de eerste helft kwam doelman Koen Casteels van Wolfsburg nauwelijks in de problemen. Collega-doelman Peter Gulasci bracht na rust redding na een grote kans voor Didavi. Halverwege het tweede bedrijf werd Bazoer gewisseld; de stand veranderde niet meer.

Riechedly Bazoer deed tot aan minuut 64 mee.

Hertha BSC - Borussia Dortmund 2-1

De afgelopen week heeft Dortmund vertrouwen getankt met de 6-2 zege op Bayer Leverkusen en de 4-0 overwinning op Benfica, maar toch opende Hertha al gauw de score. De best presterende thuisploeg van de Bundesliga greep via Salomon Kalou de leiding. De ex-Feyenoorder stond compleet vrij bij de tweede paal en werd gevonden door Vedad Ibisevic, na enkele goede schijnbewegingen van de Bosniër. Dortmund trok vervolgens fel van leer, maar Hertha hield stand in de eerste helft. Na de onderbreking ging het wel mis. Dortmund combineerde fraai rond het zestienmetergebied en Pierre-Emerick Aubameyang was het eindstation met een venijnige uithaal. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door een uitstekende vrije trap van Marvin Plattenhardt in de bovenhoek. Al zijn zeven treffers in de Bundesliga vielen uit vrije trappen.