Silva en Agüero maken einde aan FA Cup-droom De Roon

Marten de Roon is er zaterdagmiddag niet in geslaagd om met Middlesbrough door te stoten naar de halve finale van de FA Cup. De huidige nummer achttien van de Premier League liep tegen Manchester City dankzij een vroege treffer van David Silva al meteen achter de feiten aan en kon niet voorkomen dat Sergio Agüero de eindstand vervolgens op 0-2 zette. The Citizens blijven zondoende in de race voor drie prijzen dit seizoen.

Middlesbrough wist vier van zijn laatste vijf FA Cup-ontmoetingen met City succesvol af te sluiten, maar zaterdagmiddag werd als snel duidelijk dat er weinig voor de thuisploeg te halen viel. De ploeg van Josep Guardiola sneed binnen de drie minuten door de verdediging van Boro heen, waarna Silva op de goede plek stond om voor de snelle openingstreffer te zorgen. Rudy Gestede kreeg vervolgens een flinke kans om zijn ploeg langszij te koppen.

Marten de Roon maakte de negentig minuten vol

De aanvaller mikte echter recht in de handen van Claudio Bravo, waardoor het gevaar weer snel geweken was. Leroy Sané liet met nog zo’n tien minuten in de eerste helft te gaan een flinke kans om de voorsprong te verdubbelen liggen en ook Silva kreeg de bal vlak na de onderbreking niet tussen te palen. Nadat Agüero de paal raakte en ook Silva er wederom niet in slaagde om Brad Guzan te passeren, leek het nog wel eens een vervelende middag voor City te kunnen gaan worden.

Ruim twintig minuten voor tijd viel de beslissing dan toch: Sané stoomde op aan de zijkant en vond Agüero met een panklare voorzet, waarna de Argentijn alleen nog maar binnen hoefde te tikken. Raheem Sterling dacht de wedstrijd na een slippertje van Guzan een aantal minuten later definitief in het slot te gooien, maar de Engelsman werd teruggefloten wegens buitenspel. In de slotfase liet Fabio na om de wedstrijd weer spannend te maken en waren goede kansen ook niet besteed aan Sterling en Nolito.