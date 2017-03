‘Dolberg is een beweeglijke spits, ik ben juist een aanspeelpunt’

Kasper Dolberg en Nicolai Jörgensen maakten in de eerste seizoenshelft furore in de Eredivisie en hebben er beiden in 2017 ook weer drie in liggen. De twee spitsen moeten echter aan een landgenoot voorrang verlenen als meest scorende Deen sinds de winterstop: Nicolai Brock-Madsen was in het shirt van PEC Zwolle al goed voor zes competitietreffers. Dat is een behoorlijke omslag na de eerste seizoenshelft, waarin hij niet wist te scoren en veelvuldig de kritiek kreeg dat hij lomp oogde.

“Ik ben nu eenmaal geen Lionel Messi die de bal op de middenlijn krijgt en vervolgens langs vijf verdedigers dribbelt”, vertelt hij daar in gesprek met Voetbal International over. Brock-Madsen is ook een ander type spits dan zijn jongere collega Dolberg: “Kasper is een bewegelijke spits, eentje die makkelijk wegdraait. Ik ben sterk en moet juist als aanspeelpunt dienen. Bovendien blijf ik negentig minuten werken. Ik moet ruimtes creëren voor anderen.”

De Deen weet dat spelers als Messi en Cristiano Ronaldo de enige twee aanvallers zijn die praktisch elke wedstrijd weten te scoren. Anders spitsen moeten op een andere manier aan hun doelpunten komen en zo hun waarde voor het team laten zien: “Dat doe ik door te sleuren. Het liefst negentig minuten lang.”