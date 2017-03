Tottenham houdt gewilde back uit handen van Man City en Chelsea

Ben Davies blijft langer bij Tottenham Hotspur. De linkerverdediger heeft een nieuw vierjarig contract getekend en ligt nu tot de zomer van 2021 vast, zo maken the Spurs donderdagmiddag via de officiële kanalen bekend.

De Welshman, 28-voudig international, kwam in de zomer van 2014 over van Swansea City en speelde tot dusverre 78 officiële wedstrijden voor Tottenham. Daarin kwam hij tot één doelpunt en zeven assists. In dienst van Swansea bleef de steller steken bij drie treffers en drie assists in 85 officiële optredens in het eerste elftal.

Davies stond naar verluidt in de belangstelling van clubs als Chelsea en Manchester City, maar die ploegen lijken de komst van de linkspoot dus te kunnen vergeten.