Bosz kiest De Ligt: ‘Als je het zo bekijkt had ik ook voor Heiko kunnen kiezen'

Ajax kampt in aanloop naar de Europa League-wedstrijd van donderdagavond tegen FC Kopenhagen met de nodige defensieve problemen. De Amsterdammers moeten het in de Deense hoofdstad stellen zonder Joël Veltman en Davinson Sánchez, die beiden geschorst zijn voor het eerste achtste finale-duel. Door de afwezigheid van het tweetal zullen Kenny Tete en Matthijs de Ligt hun opwachting maken in de basisopstelling van coach Peter Bosz.

Tete zal als vervanger van Veltman op de rechtsbackpositie spelen, terwijl De Ligt de vervanger van Sánchez is in het hart van de defensie, zo laat Bosz woensdag weten op een persconferentie. Hij passeert Heiko Westermann, die Ajax wellicht goed kan gebruiken tegen het fysiek sterke Kopenhagen. “Als je het zou bekijkt had ik ook voor Heiko kunnen kiezen, die is langer dan De Ligt. Maar ik ben dus erg tevreden met de manier waarop De Ligt speelt. Dus staat hij er in. Over De Ligt twijfel ik niet, het hele seizoen al niet. Ik vertrouw op Matthijs, hij heeft ons nog nooit teleurgesteld.”

Het is verder nog hoogst onzeker wie de partner van De Ligt zal zijn centraal achterin. Bosz heeft de keus uit Nick Viergever en Jaïro Riedewald, maar het duo kampt met pijntjes. "Nick en Jairo zijn kleine vraagtekens. We gaan straks eerst trainen en dan kijken of iedereen fit is", vertelt de trainer, die niet prijs geeft wie van de twee speelt wanneer ze beiden fit zijn. "Riedewald heeft het goed gedaan en doet het nu ook goed. Het is gewoon een eerste elftalspeler."

Bosz is bekend met de kwaliteiten van Kopenhagen, dat zich bij de laatste zestien het Europa League-toernooi schaarde door het Bulgaarse Ludogorets in de vorige ronde te elimineren. "Het is een goede en fysiek sterke ploeg en anders dan we gewend zijn. Het is belangrijk wat we ons eigen spel spelen", aldus Bosz. "Het is een ploeg die je niet mag onderschatten. Kopenhagen heeft in Europa al bewezen moeilijk te verslaan te zijn."