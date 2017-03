Sergio Ramos: ‘Zoek het maar op, dat deed ik echt eerder dan Messi’

Sergio Ramos had dinsdagavond een cruciaal aandeel in de 1-3 zege van Real Madrid op Napoli, in de tweede wedstrijd van de achtste finales van de Champions League. De verdediger annex aanvoerder kopte de gelijkmaker tegen de touwen op het moment dat zijn team het nodig had en leek ook de 1-2 voor zijn rekening te hebben genomen.

De Europese voetbalbond UEFA koos ervoor om de treffer als een eigen doelpunt van Dries Mertens aan te duiden, daar de Belg het leer van richting veranderde. "Dat meen je niet", zei Ramos schaterlachend. "Hebben ze mij mijn doblete ontnomen? Ongelooflijk..." Na zijn treffers deed Ramos net of hij belde, hetzelfde gebaar als Lionel Messi afgelopen weekend. "Zoek het maar op in jullie archieven, dat deed ik echt eerder dan Messi", knipoogde de goedgehumeurde Spaans international.

Ramos kon de euforie rondom zijn persoon hoe dan ook relativeren. "Het was mijn honderdste wedstrijd in de Champions League en ik wilde mijn team helpen. We hebben het moeilijk gehad. Een week geleden werd ik door iedereen vermoord en vandaag ben ik heel goed... Ik ben geen held omdat ik tweemaal heb gescoord."