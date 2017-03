‘Er is heel veel commotie over zijn contract, maar dat begrijp ik niet zo’

De wegen van Henk Veerman en sc Heerenveen scheiden aan het einde van dit seizoen mogelijk. Het contract van de spits loopt komende zomer af in het Abe Lenstra Stadion en Veerman gaf vorige week te kennen dat een vertrek zeer reëel is. Technisch manager Gerry Hamstra sluit echter niet uit dat Heerenveen de optie om de verbintenis met één jaar te verlengen alsnog zal gaan lichten.

"Er is heel veel commotie over het contract van Henk, maar dat begrijp ik niet zo. De optie in zijn contract is nog een paar weken geldig, dus we nemen binnen die termijn een weloverwogen besluit", vertelt Hamstra dinsdag aan Voetbal International.

Heerenveen zal voor 1 april duidelijkheid moeten verschaffen aan Veerman. "Ik wacht nu gewoon af. Er is mij verteld dat ze 'm niet gingen lichten, dus er verandert voor mij niet veel. Ik verwacht ook niet dat ze hem gaan lichten. Mochten ze dat wel doen, dan mogen ze wel haast maken", zo verzekerde de aanvaller vorige week.

Veerman, 23 jaar, is bezig aan zijn derde seizoen bij Heerenveen, dat hem in 2015 wegplukte bij FC Volendam. In zestig competitiewedstrijden voor de Friezen scoorde de boomlange aanvaller dertienmaal. Veerman verscheen dit seizoen onder Jurgen Streppel nog geen enkele keer aan de aftrap in de Eredivisie.