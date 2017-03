‘Koeman scout Klaassen uitvoerig en wacht op Ajax’

Davy Klaassen is een van de kandidaten om de selectie van Everton voor komend seizoen van een nieuwe impuls te voorzien, zo schrijven diverse Britse media zondag. Ronald Koeman zou nadrukkelijk voorstander zijn van de komst van de 24-jarige Ajax-middenvelder, die door de manager van the Toffees heavily gescout zou zijn.

Koeman moet echter wachten op het standpunt van Ajax, zo klinkt het. Het is nog niet bekend of de Amsterdamse club welwillend staat tegenover een zomerse verkoop van de middenvelder. Peter Bosz gaf eerder al aan dat hij de captain van Ajax graag nog minimaal een seizoen aan boord houdt. Britse media schrijven ook dat Eintracht Frankfurt en Napoli in de race zijn voor Klaassen, die nog een contract tot medio 2019 met de Amsterdammers heeft. Napoli toonde eerder al concrete belangstelling.

Klaassen gaf vorige maand al aan dat hij zijn toekomst voorlopig bij Ajax ziet. "In de zomer kijken we wel weer verder. Mocht ik vertrekken dan gebeurt zoiets echt op gevoel”, vertelde de Oranje-international in gesprek met Never Offside. “Ik heb wel de ambitie om het hoogste te bereiken en bij een topploeg in een mooie competitie te spelen. Welke competitie is moeilijk te zeggen. Ik kijk wel veel Engels voetbal en Daley Blind vertelt wel eens over een club als Manchester. Dat lijken mij natuurlijk hartstikke mooie clubs, maar het is te moeilijk om nu al aan te geven wat ik wil.”