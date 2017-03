Bacca schiet AC Milan voorbij Chievo ondanks doelpunt De Guzman

AC Milan heeft in eigen huis met 3-1 van Chievo Verona gewonnen. Uiteindelijk was Carlos Bacca de matchwinner aan de zijde van i Rossoneri, met twee doelpunten. Jonathan de Guzman stond namens Chievo negentig minuten in het veld en maakte het enige doelpunt voor de bezoekers, uit een strafschop.

De thuisploeg begon sterker aan het duel en binnen het half uur greep AC Milan de voorsprong. Bacca speelde zich vrij in het strafschopgebied en schoot vervolgens op de benen van Chievo-doelman Stefano Sorrentino. Via de sluitpost verdween de bal echter in het doel. Vlak voor rust kregen de bezoekers een strafschop, waaruit De Guzman de gelijkmaker op het scorebord zette. Ook AC Milan kreeg enkele minuten later een kans vanaf elf meter, maar Bacca faalde vanaf de strafschopstip.

In de tweede helft moesten de supporters in San Siro lang geduld hebben voordat AC Milan de voorsprong wist te grijpen. Uiteindelijk was Bacca twintig minuten voor tijd van grote waarde voor zijn ploeg. Een hoekschop werd verlengd, waarna de Colombiaan van dichtbij binnen wist te tikken. Tien minuten voor tijd kreeg AC Milan andermaal een strafschop, die deze keer door Gianluca Lapadula wel tegen de touwen werd geschoten. Door de overwinning nemen i Rossoneri de zesde plaats tijdelijk over van stadgenoot Internazionale, dat zondag in actie komt tegen Cagliari.