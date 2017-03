FC Twente in weinig spectaculaire wedstrijd nipt langs Willem II

FC Twente heeft zaterdag in eigen huis afgerekend met Willem II. De ploeg van trainer René Hake legde in de eerste helft de basis voor de 2-1 zege, maar zagen de bezoekers in de slotfase nog gevaarlijk dichtbij de gelijkmaker komen. Door de overwinning stijgt Twente voorlopig naar de vijfde plaats in de Eredivisie, maar AZ en Vitesse komen later dit weekeinde nog in actie.

Zowel FC Twente als Willem II miste een belangrijke aanvaller in het treffen. De blessure van Oussama Assaidi is erger dan gedacht, waardoor Hake de vleugelaanvaller nog lange tijd nog moet missen. Aan de andere kant ontbrak Obbi Oulare, die ook geblesseerd is. Beide ploegen maakten er in de eerste helft niet bepaald een spektakel van voor de supporters in de Grolsch Veste. Er waren maar weinig kansen te noteren, tot Darryl Lachman de thuisploeg een handje besloot te helpen.

De verdediger van Willem II kopte een voorzet van Bersant Celina achter zijn eigen doelman. Fran Sol kreeg even later de mogelijkheid om de bezoekers weer op gelijke hoogte te brengen, maar zijn inzet ging via Hidde ter Avest naast het doel. Nog voor rust wist FC Twente de marge te verdubbelen. Een afstandsschot van Enes Ünal verdween op fraaie wijze in de linkerbovenhoek.

Kostas Lamprou en Jordens Peters kunnen alleen maar toekijken hoe de kopbal van Darryl Lachman in het eigen doel verdwijnt.

Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. FC Twente bleef de bovenliggende partij, maar zag Willem II twintig minuten voor tijd toch terugkomen in de wedstrijd. Na een hoekschop van de bezoekers ontstond er een rommelige situatie in het strafschopgebied van FC Twente, waarna de bal voor de voeten van Jordy Croux viel. De aanvaller schoot van dichtbij raak en bracht de spanning terug in de wedstrijd.

Invaller Thom Haye was vervolgens nog heel dichtbij de gelijkmaker. Zijn inzet belandde via de vingertoppen van Twente-doelman Nick Marsman op de paal. Dichterbij wisten de Tilburgers echter niet meer te komen. Met de overwinning doet FC Twente goede zaken. De ploeg van Hake stijgt naar de vijfde plaats van de ranglijst, maar kan AZ en Vitesse later dit weekeinde weer langszij zien komen.