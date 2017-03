Real Madrid gaat na zorgeloze middag Barcelona weer voorbij

Zinédine Zidane gunde Cristiano Ronaldo, Toni Kroos en Marcelo zaterdagmiddag rust tegen SD Eibar, terwijl Gareth Bale wegens een schorsing niet beschikbaar was. Dit bleek in Baskenland echter nauwelijks tot een verzwakking bij de Koninlijke te leiden, want Real Madrid was veel te sterk voor de verrassende nummer zeven van LaLiga. Dankzij doelpunten van Karim Benzema, James Rodríguez en Marco Asensio stopte de teller uiteindelijk op 1-4, waardoor Real de koppositie weer overneemt van Barcelona.

Real had vanaf het eerste fluitsignaal weinig te duchten van de thuisploeg en na een kwartier werd het eerste gat geslagen. Benzema stuitte in eerste instantie nog op doelman Yoel, maar stond op de goede plek om zelf de rebound binnen te werken. Tien minuten later stond de Fransman opnieuw op precies goed toen James een vrije trap het zestienmetergebied in slingerde en Benzema eenvoudig af kon ronden.

Vier minuten later waren de rollen omgedraaid: Benzema knalde de bal voor het doel langs en James kon het leer vervolgens binnen glijden. Het was vervolgens te wijten aan de spits dat Real in de eerste helft niet nog verder uitliep. Benzema mocht op slag van rust na een goede actie nog een keer aanleggen, maar mikte net langs de verkeerde kant van de paal.

Real Madrid heeft nu twee punten meer dan Barcelona, dat zaterdagavond in actie komt

In de tweede helft veranderde er weinig aan het spelbeeld, waarbij Eibar zich slechts met de grootste moeite een fris en aanvallend spelend Real van het lijf kon houden. James leek met nog een halfuur te gaan voor zijn tweede van de middag te gaan tekenen, maar hij trof slechts het houtwerk. Asensio bevond zich echter precies op de juiste positie om met een acrobatische poging het lege doel te vinden.

Hierna liet Eibar zich toch ook nog even zien en Gonzalo Escalante dacht ruim twintig minuten voor tijd de eer te redden. Zijn doelpunt werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Ruben Peña had vlak daarna echter meer geluk en hij kon een scherpe voorzet van Pedro León achter Keylor Navas werken. Eibar probeerde daarna nog druk te zetten om zo tot een tweede treffer te komen, maar werd niet echt meer gevaarlijk.