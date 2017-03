Ex-Ajacied is toe aan negende werkgever en tekent in IJsland

Geoffrey Castillion is toe aan zijn negende werkgever in zijn voetballoopbaan. De nog altijd pas 25-jarige aanvaller heeft een contract getekend bij Víkingur Reykjavík, actief in de hoogste IJslandse competitie. Dat melden diverse IJslandse media vrijdag.

Castillion is afkomstig uit de jeugdopleiding van Ajax en maakte in maart 2010 zijn debuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers. Een definitieve doorbraak bleef echter uit voor de spits, waarna verhuurperiodes bij RKC Waalwijk, Heracles Almelo en NEC volgden. In totaal speelde Castillion 67 wedstrijden in de Eredivisie, waarin hij goed was voor elf doelpunten.

In 2014 opteerde hij voor een avontuur in de Verenigde Staten, maar in dienst van New England Revolution kwam hij niet verder dan één duel. Via het Roemeense Universitatea Cluj belandde Castillion in Hongarije, waar hij speelde voor Puskás FC en Debreceni VSC. Bij die laatste club werd zijn contract vorige maand ontbonden.