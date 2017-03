Bankzitter Van Persie ziet concurrent uitblinken in kwartfinale Turkse beker

Fenerbahçe heeft donderdagavond zeer goede zaken gedaan in het eerste duel met Kayserispor in de kwartfinale van het Turkse bekertoernooi. Het elftal van Dick Advocaat won met 0-3 op bezoek bij de laagvlieger en verschafte zichzelf daarmee een meer dan goede uitgangspositie met het oog op de return van volgende maand. Het betekende de eerste zege voor Fener na vijf wedstrijden zonder overwinning.

Fenerbahçe, waar Robin van Persie negentig minuten op de bank zat en Gregory van der Wiel de bank niet eens haalde, was vermoedelijk met lood in de schoenen afgereisd naar Centraal-Anatolië. Kayserispor won zijn laatste vijf wedstrijden en had de ploeg van Advocaat eind januari nog op een ruime nederlaag (4-1) getrakteerd in de competitie. De zesvoudig bekerwinnaar bleef in de eerste helft echter op de been en nam op slag van rust zelfs de leiding via Fernandão, die raak schoot op aangeven van Jeremain Lens.

Het doelpunt van de Braziliaan was merkwaardig te noemen. De bezoekers leken het duel in eerste instantie te mogen hervatten met een ingooi, maar scheidsrechter Ümit Öztürk had klaarblijkelijk gefloten voor een vrije trap in het voordeel van Fenerbahçe. De situatie leidde tot consternatie bij Kayerispor, dat zijn verdediging opengespleten zag worden en door toedoen van Fernandão de kleedkamer halverwege uiteindelijk opzocht met een achterstand.

Na de onderbreking maakte Kayserispor jacht op de gelijkmaker, maar de thuisploeg gaf daarbij veel ruimte weg en moest dat twintig minuten voor tijd bekopen met een tweede tegentreffer. Fernandão werd na een counter op maat bediend door Mehmet Topal en kon de voorsprong voorts eenvoudig verdubbelen met een intikker: 0-2. Een eigen doelpunt van Erkan Kas in de slotfase zorgde ervoor dat de return in Istanbul niets meer dan een formaliteit lijkt te zijn geworden. Ook invaller Deniz Türüz wist hier geen verandering in te brengen. De return volgt op 4 april.