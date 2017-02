De Boer kraakt Willems: ‘Uitgerekend hij uit kritiek op medespelers’

PSV verloor zondagmiddag met 2-1 van Feyenoord en Jetro Willems beklaagde zich na afloop bij FOX Sports over de instelling van een aantal medespelers. “Je moet die spanning hebben, dat gevoel dat het erop of eronder is. Een paar spelers ‘deden’ dat niet, terwijl je dat wel mag verwachten. Zij haalden niet dat gif naar boven voor het team”, zei de linksback, die weigerde om namen te noemen.

De 22-jarige Willems speelde zelf ook geen denderende wedstrijd en Ronald de Boer adviseert hem daarom om eens goed in de spiegel te kijken, zo schrijft hij in zijn column voor Voetbal International: “Uitgerekend Willems gaat na afloop kritiek uiten op de instelling van zijn medespelers”, schrijft de analyticus.

“Hij had beter eerst zelf even in de spiegel kunnen kijken. Ik heb Willems tegen Feyenoord meerdere keren zien wandelen, precies op de momenten dat er ruimte lag om diep te gaan”, aldus De Boer. Door de nederlaag van PSV bleef overigens het Eredivisierecord van Ajax van 25 uitwedstrijden op rij zonder nederlaag uit de periode september 1994 - december 1995 staan.