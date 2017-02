Cillessen: ‘Ik hoop dat hij snel zijn contract met Ajax gaat verlengen’

Ajax raakte Jasper Cillessen afgelopen zomer kwijt aan Barcelona en leek de doelman aanvankelijk te vervangen met Tim Krul. Laatstgenoemde kwam op huurbasis over van Newcastle United, maar verloor de concurrentiestrijd tussen de palen uiteindelijk van André Onana. Cillessen is onder de indruk van de twintigjarige Kameroener.

"Hij doet het fantastisch. Ik wist dat hij fantastisch kon keepen, dus daar stond ik niet van te kijken. Mijn enige vraag was, kan hij de druk aan? Voor een volle ArenA spelen is toch anders dan in de Jupiler League. Maar het doet hem vrij weinig", vertelt Cillessen aan Ajax TV over zijn opvolger in het doel van de Amsterdammers.

"Op het mentale vlak heeft hij me wel een beetje verrast, maar ik wist dat hij kon keepen", vervolgt de sluitpost van Barcelona, die een mooie toekomst weggelegd ziet voor Onana bij Ajax. "Hij heeft de leeftijd en de kwaliteiten. Ik hoop dat hij snel zijn contract gaat verlengen en dat Ajax er langere tijd plezier van kan hebben." Het huidige contract van Onana loopt nog anderhalf jaar door.