Geldsmijterij China nog niet uit de buurt bij zomerse uitgaven Premier League

De transfermarkt in China sloot afgelopen dinsdag en de clubs hebben niet stil gezeten. Tijdens de winterse transferwindow werd er totaal 388 miljoen euro uitgegeven aan spelers, wat 40 miljoen euro meer is dan afgelopen zomer. Bovendien is het meer dan de clubs in de Premier League in januari besteed hebben.

De Engelse clubs haalden toen namelijk gezamenlijk voor 250 miljoen euro aan spelers. De vergelijking is alleen niet helemaal eerlijk, omdat het in Engeland om een tussentijdse transferwindow ging. In China gaat de competitie pas in maart van start. Een betere vergelijking zou dan te maken zijn met de uitgaven van de Engelse clubs afgelopen zomer. In dat geval is er nog wel een behoorlijk verschil te zien tussen de Chinese Super League en de Premier League. De Engelse clubs spendeerden afgelopen zomer namelijk zo’n 1,4 miljard euro aan spelers.

Daar komen de Chinese clubs gezamenlijk nog niet aan, maar ze lieten afgelopen winter wel zien dat ze de nodige financiële slagkracht hebben. Shanghai SIPG maakte zestig miljoen euro over naar Chelsea voor Oscar, Carlos Tévez vertrok voor tien miljoen euro van Boca Juniors naar Shanghai Shenua en Tianjin Quanjian legde twintig miljoen euro op tafel om Axel Witsel los te weken bij Zenit.