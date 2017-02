Sevilla-spits wees PSG af: ‘Daar heb ik geen moment spijt van gehad’

Wissam Ben Yedder verruilde Toulouse afgelopen zomer voor Sevilla, dat negen miljoen voor hem neertelde. Ook Paris Saint-Germain was ook in de race voor de spits, maar hij liet de Franse topclub bewust links liggen. De Fransman zegt nu geen seconde spijt te hebben van zijn keuze voor Sevilla.

In dertig optredens voor Sevilla, scoorde Ben Yedder vijftien keer. “Spanje is een andere wereld. Het is niet hetzelfde als de Ligue 1”, zegt de spits tegen Telefoot. Hij had ook in Frankijk kunnen blijven. PSG bracht namelijk een bod op hem uit. “Dat hebben ze inderdaad gedaan, maar ik heb mijn keuze gemaakt. Daar heb ik geen moment spijt van gehad.”

Met Sevilla doet Ben Yedder momenteel nog mee om de Spaanse titel en de Champions League. “Het is de eerste keer dat ik in zo’n grote competitie als de Champions League speel. Dat is een droom die uitkomt. Waarom zouden we niet de kwartfinales kunnen halen? Het zou een historische prestatie zijn.”