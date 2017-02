Agüero zet zinnen op terugkeer naar Madrid

Arsenal krijgt concurrentie in de strijd om Adrien Rabiot. Tottenham Hotspur toont ook weer interesse nadat de middenvelder heeft laten weten niet afwijzend te staan tegen een zomers vertrek bij Paris Saint-Germain. (Daily Mirror)

Hector Bellerín geeft er in het geval van een vertrek bij Arsenal niet de voorkeur aan om terug te keren naar Barcelona. De rechtsback wil in dat geval liever naar Manchester City. (Daily Star)

De Argentijn hoopt in de zomer over te stappen naar Real Madrid, dat echter wel zeventig miljoen euro zal moeten betalen aan Manchester City.

(The Sun)