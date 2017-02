Real Madrid toont veerkracht en boekt knappe zege op Villarreal

Real Madrid heeft de lastige uitwedstrijd bij Villarreal winnend afgesloten. De Madrilenen kwamen in El Madrigal op een 2-0 achterstand, maar bogen die in een tijdsbestek van een half uur om in een 2-3 overwinning. De Koninklijken nemen de koppositie zo weer over van Barcelona.

Het bezoek aan Villarreal is voor Real Madrid traditioneel een lastige wedstrijd. Van de laatste twaalf duels in El Madrigal werden er slechts vier gewonnen. Ook deze keer hadden de Koninklijken het vanaf het begin lastig tegen Villarreal. De thuisploeg had in de eerste helft een licht overwicht en kreeg via Jonathan dos Santos en Samuel Castillejo enkele kansjes. Villarreal kreeg in het eerste bedrijf wel al een behoorlijke tegenvaller te verwerken met het uitvallen van doelman Sergio Asenjo.

Manuel Trigueros haalt uit voor de openingstreffer.

Snel in de tweede helft leken de bezoekers de wedstrijd uit handen te geven. Vijf minuten na rust kwam een afgeslagen voorzet terecht voor de voeten van Manuel Trigueros, die van dichtbij raak schoot. Enkele minuten later verdubbelde Cédric Bakambu de marge, nadat hij door Bruno Soriano vrij voor Real-doelman Keylor Navas werd gezet.

Real Madrid leek opnieuw op weg naar puntverlies, maar begon na ruim een uur spelen aan een imposante inhaalrace. Gareth Bale kopte de aansluitingstreffer tegen de touwen, na een goede voorzet van Daniel Carvajal. Een kwartier voor tijd kregen de Koninklijken wat hulp van scheidsrechter Jesus Gil, die een handsbal van Soriano constateerde in het strafschopgebied. Cristiano Ronaldo maakte vanaf elf meter geen fout. Tien minuten voor tijd bekroonde invaller Álvaro Morata de inhaalrace met de winnende 2-3. Villarreal probeerde in de slotminuten nog de gelijkmaker te forceren en kreeg via Dos Santos ook nog een goede kans, maar Real Madrid hield uiteindelijk stand. De Madrilenen nemen zo de koppositie weer over van Barcelona en hebben één punt meer dan de Catalanen, met een wedstrijd minder gespeeld.