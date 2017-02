Vardy reageert op bizarre geruchten: ‘Dit is extreem schadelijk’

Een deel van de spelersgroep van Leicester City zou het bestuur hebben gevraagd om Claudio Ranieri te ontslaan en The Times wist zelfs te melden om welke spelers het ging: Marc Albrighton, Wes Morgan, Kasper Schmeichel en Jamie Vardy. Laatstgenoemde spreekt die berichtgeving via Instagram echter tegen.

“Ik heb deze post vaak herschreven omdat ik het Claudio verschuldigd ben om de juiste woorden te kiezen. Claudio had, heeft en zal mijn respect altijd blijven houden. Wat we samen als team hebben bereikt, is eigenlijk onmogelijk. Hij geloofde in mij terwijl velen dat niet deden. Ik ben hem daarvoor eeuwige dank verschuldigd”, schrijft de aanvaller.

“Het gerucht gaat dat ik bij zijn ontslag een rol heb gespeeld, maar dat is volledig onjuist, ongefundeerd en het is ook nog eens extreem schadelijk. Het enige waar het team schuldig aan is, is het feit dat we hebben ondergepresteerd. Ik wens Claudio het allerbeste toe, wat de toekomst hem ook brengt. Claudio, bedankt voor alles”, besluit de Engels international.