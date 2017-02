Barcelona moet in achtervolging na wederopstanding van Sevilla

Sevilla heeft de tweede plaats in LaLiga in ieder geval voor één nacht overgenomen van Barcelona. De formatie van Jorge Sampaolo leek zaterdagmiddag op bezoek bij buurman Real Betis op een gelijkspel te blijven steken, maar twee doelpunten in de tweede helft leverde los Rojiblancos alsnog de zege op. Sevilla heeft nu één punt meer dan Barcelona; De Catalanen gaan zondag op bezoek bij Atlético Madrid.

Sevilla speelde een bijzonder matige eerste helft en had geluk dat men niet tegen een grotere achterstand dan 1-0 aankeek. De thuisploeg had het beste van het spel, kreeg de meeste mogelijkheden, en opende na 36 minuten de score. Linksbuiten Riza Durmisi krulde de bal uit een verre vrije trap laag in de hoek: 1-0.

Sevilla kwam na 56 minuten langszij: Gabriel Mercado werkte de bal van dichtbij binnen nadat doelman Antonio Adán een kopbal van Adil Rami had gekeerd. Sevilla kreeg door dat doelpunt meer geloof en kwam een klein kwartier voor tijd op voorsprong via Vicente Iborra. De middenvelder tikte binnen na, opnieuw, een vrije trap. Bij die 1-2 bleef het ook.