Falcao maakt prachtgoal en waarschuwt: ‘Het is nog niet voorbij’

Radamel Falcao wist de schijnwerpers dinsdagavond op zich gericht, want de aanvaller miste een strafschop maar maakte ook twee doelpunten. De tweede treffer van de Colombiaan was om in te lijsten; hij schudde John Stones van zich af en gaf doelman Willy Caballero vervolgens met een lobje het nakijken.

Hoewel AS Monaco met 5-3 verloor, verzekerde Falcao voor de camera van beIN Sports dat het tweeluik nog niet beslist is: “Het is nog niet voorbij. Het is jammer dat we vanavond niet hebben kunnen winnen, maar we moeten ons nu voorbereiden op de return in eigen huis.” Leonardo Jardim sloot zich bij de woorden van de spits aan: “Het is verre van voorbij.”

“We hebben nog negentig minuten te gaan”, voegde de coach eraan toe. “Ik heb genoten van mijn ploeg, dit was een van de mooiste Champions League-avonden van het seizoen. Ervaring heeft vanavond de doorslag gegeven, maar het feit dat we jong zijn, hoort ook bij ons project. Het sleutelmoment in de wedstrijd was toen we nalieten om de 1-3 te maken.”