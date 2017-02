Gameiro maakt snelste LaLiga-hattrick in 22 jaar; Bale blijft productief

Atlético Madrid boekte zaterdag een 1-4 overwinning op Sporting Gijón en Kévin Gameiro was met een hattrick de grote man. De aanvaller maakte de snelste hattrick in de geschiedenis van LaLiga sinds die van Bebeto in 1995. Gareth Bale werkte ondertussen aan zijn goede cijfers bij zijn rentree voor Real Madrid.