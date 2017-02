Reservedoelman Sutton United in de problemen na eten ‘pie’ op de bank

De beelden van Wayne Shaw ging maandagavond de hele wereld over. De reservedoelman van Sutton United at tijdens de wedstrijd op de reservebank een zogenaamde pie. De actie van Shaw zorgde voor hilariteit, maar het lijkt erop dat het om een vooropgezet plan gaat.

Er kon in aanloop naar het FA Cupduel tussen Sutton United en Arsenal namelijk door gokkers worden ingezet op het vraag of Shaw op de bank een pie zou gaan eten. Als hij dit zou doen, zou je acht keer je inzet terug kunnen krijgen. The Sun Bets liet direct nadat de reservedoelman uitgegeten was, weten dat het veel geld kwijt was door de actie van Shaw.

Op Twitter werden direct verdenkingen geuit van ‘bet fixing’. De actie zou een marketingstunt van The Sun zijn geweest. ‘Bet fixing’ is echter wel strafbaar, het is vooralsnog onduidelijk of de Engelse voetbalbond FA actie gaat ondernemen. “Voor de wedstrijd vroegen een paar teamgenoten mij: Wat is er met die weddenschap over een broodje eten? Ik antwoordde dat ik er niets over gehoord had, maar dat ik de hele dag nog niks had gegeten en dat later misschien nog zou doen”, reageerde Shaw tegenover The Independent.

“Dus toen we 0-2 achter stonden en alle wissels waren gebruikt dacht ik: laat ik het spelletje meespelen. Maar ik denk niet dat er veel mensen zijn die hier veel mee hebben gewonnen. Wij als spelers sowieso niet, want wij mogen niet gokken op wedstrijden”, besluit de reservedoelman van Sutton United.