Arsenal en Real strijden om Juve-middenvelder

Torino-verdediger Davide Zappacosta werd in verband gebracht met een vertrek naar AS Roma. De Italiaan weet niks van die interesse, maar wordt ook begeerd door Fiorentina, Lazio en AC Milan. (Diverse Italiaanse media)

Marco Giampaolo zou de nieuwe coach van Fiorentina moeten worden, maar hij is geenszins van plan Sampdoria de rug toe te keren. De oefenmeester staat momenteel op een tiende plaats met Samp in de Serie A. (clubsite Sampdoria)

Komende zomer willen de geïnteresseerde partijen tot actie overgaan, maar de Bosnisch international zit goed op zijn plek in Turijn en ligt daar tot medio 2021 vast.

Borussia Dortmund overweegt Thomas Tuchel een nieuw contract voor te schotelen. Volgens directeur Hans-Joachim Watzke wijken de prestaties niet ver af van de doelstellingen, ondanks een derde plek in de Bundesliga. (BILD)

AC Milan wil Moussa Sissoko een uitweg bieden. Bij Tottenham Hotspur had de miskoop van 35 miljoen euro dit seizoen slechts zes basisplaatsen in de Premier League. (Daily Mirror)