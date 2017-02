Guardiola prijst AS Monaco de hemel in: ‘Enorm onder de indruk’

Manchester City wacht dinsdagavond het eerste duel van de dubbele ontmoeting in de achtste finale van de Champions League met AS Monaco. Manager Josep Guardiola van de Engelse grootmacht is op zijn hoede voor de Monegasken, die momenteel fier aan kop gaan in de Ligue 1 en voor de jaarwisseling Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur en CSKA Moskou achter zich lieten in de groepsfase van het miljardenbal.

"Hun buitenspelers Thomas Lemar en Bernardo Silva zijn fantastisch en hun backs (Benjamin Mendy en Djibril Sidibé, red.) trekken een stuk of dertig keer per wedstrijd sprints van veertig meter. Ik ben enorm onder de indruk, het is zeer attractief om naar te kijken", vertelde de Spanjaard daags voor het treffen op een persconferentie. "We zijn een club met een korte geschiedenis in de Champions League, Monaco is vaker in deze fase van het toernooi geweest dan wij. Veel mensen denken: het is Man City, jullie hóren hier te zijn, maar veel grote clubs zijn er niet bij. We mogen ons gelukkig prijzen."

Monaco zal in het Etihad Stadium vermoedelijk aantreden met Radamel Falcao in de punt van de aanval. De Colombiaan kende een teleurstellende periode in de Premier League bij respectievelijk Manchester United en Chelsea, maar is in het prinsdom volledig opgebloeid. "De speelwijze van Monaco is perfect voor hem. Ik ben blij dat hij terug op zijn niveau is en weer doelpunten maakt. Hij is een goede professional en een fijn mens", zei Guardiola over Falcao, die dit seizoen in twintig competitiewedstrijden al zestienmaal scoorde.