‘Vorig jaar hebben we 0-0 gespeeld tegen Ajax, daar gaan we weer voor’

Heracles Almelo was zaterdagavond met 4-0 te sterk voor Excelsior. Het team van hoofdtrainer John Stegeman liet voor eigen publiek zien raad te weten met een overtalsituatie, daar Jurgen Mattheij al in de eerste helft met twee gele kaarten mocht inrukken. Door de relatief simpele zege reist Heracles volgende week met vertrouwen naar Ajax toe.

"Tsja, wat moet ik zeggen: Ajax here we come", zo vertelde Stegeman ietwat gereserveerd, in gesprek met FOX Sports. "Dan wordt het een totaal andere wedstrijd, een uitduel met een heel goed voetballend team." Door de zege heeft Heracles nu zeven punten uit de laatste drie competitieduels gepakt, terwijl de drie voorgaande wedstrijden in 2017 niet één schamel punt opleverden.

Thomas Bruns nam zelf de 2-0 voor zijn rekening en is daarmee dit seizoen van de hatelijke nul af. De middenvelder hoopt dat de Almeloërs de goede reeks van de laatste weken kunnen voortzetten. "Vorig jaar hebben we 0-0 gespeeld in de Amsterdam ArenA. Dus daar gaan we weer voor. We gaan voor hetzelfde resultaat."