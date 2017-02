Capello ruïneert Nederlandse stoppers: 'Hij kon ze niet serieus nemen’

Wesley Hoedt en Stefan de Vrij vormen de laatste weken steevast het centrale verdedigingsduo bij Lazio. De Nederlanders verloren eind januari weliswaar in het bekertoernooi van Chievo, maar Crotone, Genoa, Internazionale en Pescara werden sinds de jaarwisseling al aan de zegekar gebonden, terwijl AC Milan maar ternauwernood een punt overhield aan het treffen met i Biancocelesti.

Toch is niet iedereen onder de indruk van het tweetal, zo doet Ruud Gullit uit de doeken tegenover De Telegraaf. Hij sprak onlangs in Monaco met Fabio Capello, die als trainer grote successen boekte bij onder meer Milan en AS Roma. "Hij vertelde me dat er in Italië geen goede natuurlijke verdedigers meer rondlopen. Hoe durft-ie zou je zeggen, maar hij was ontevreden", aldus Gullit.

"Over de Nederlandse verdedigers wilde hij helemaal niet praten want die kon hij niet serieus nemen", vervolgt de voormalig Oranje-international. "Verdedigen is een vies woord in Nederland. Hier moet een verdediger eerst kunnen opbouwen en daarna pas tegenhouden. Als je ziet hoe AZ en Ajax kansen weggeven in de Europa League tegen Olympique Lyon en Legia Warschau dan weet je genoeg", besluit Gullit.