Gullit verzucht: ‘Ze boden ze tot tien keer zo veel salaris om ze te behouden’

Leicester City won afgelopen week een Laureus Award, de Spirit of Sport-award. De Premier League-club werd daarmee beloond voor de ongekende prestatie van vorig seizoen, toen the Foxes erin slaagden om landskampioen te worden. Dat het team van Claudio Ranieri in deze voetbaljaargang tegen degradatie uit de Premier League strijdt, komt voor Ruud Gullit niet uit de lucht vallen.

In de optiek van Gullit had Leicester City afgelopen zomer moeten doorselecteren, in plaats van voortborduren op het succes van vorig seizoen. "Terwijl de drie steunpilaren van de ploeg, Riyad Mahrez, Jamie Vardy, N'Golo Kanté, flirtten met Engelse topclubs bood Leicester City ze tot tien keer zoveel salaris om ze te behouden voor de club", wijst de oud-voetballer in De Telegraaf op een van de gemaakte fouten.

"Mahrez en Vardy bleven, maar dat zijn niet ineens andere voetballers omdat ze kampioen zijn geworden en meer verdienen. Zij kunnen de verantwoordelijkheid van de ploeg en van het succes niet dragen." Voor het verder opbouwen van een topteam is concurrentie nodig, zo stelt Gullit, zodat de beste spelers ook een jaar later op hun tenen moeten lopen. "Toen Leicester City na liet dat te doen, begon ik te twijfelen."

Gullit geeft aan dat José Mourinho hetzelfde overkwam bij Chelsea, in het seizoen na het winnen van de landstitel. "Hij hoefde geen nieuwe spelers omdat zijn team vol kampioenen zat. Een ernstige misrekening, die Mourinho zijn kop kostte en Chelsea eindigde aan het seizoen met lege handen", besluit Gullit, die erop wijst dat Antonio Conte aantoont dat je bij succes nooit stil mag blijven staan. "Conte heeft schoon schip gemaakt, speelt met jongens als Victor Moses, Marcos Alonso en Pedro en staat stijf bovenaan."