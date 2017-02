FC Twente krijgt zware straf van KNVB na ongeregeldheden tegen PSV

De KNVB heeft FC Twente een boete van 12.500 euro opgelegd vanwege misdragingen van supporters tijdens de uitwedstrijd tegen PSV. Daarnaast heeft de club uit Enschede een voorwaardelijke straf gekregen van een uitwedstrijd zonder publiek, met een proefperiode van twee jaar.

Tijdens het duel in Eindhoven werd er door Twente-supporters gevochten en vuurwerk afgestoken. De aanklager heeft rekening gehouden met de openstaande voorwaardelijke straf van vijfduizend euro, die de Tukkers kregen naar aanleiding van afgestoken vuurwerk in het uitvak tijdens het uitduel met sc Heerenveen.

FC Twente wil de boete rechtstreeks op de verantwoordelijken verhalen. Hen hangt ook een stadionverbod boven het hoofd. “Dit is een zware straf voor de club en die vele goedwillende supporters", schrijft Twente op de clubsite. "We betreuren het dat er wanordelijkheden hebben plaatsgevonden, zeker ook omdat we er alles binnen onze mogelijkheden aan hebben gedaan om dit te voorkomen." Twente kan tot dinsdag in beroep gaan tegen de straf.