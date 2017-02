Fenerbahçe heeft kleine achterstand goed te maken tegen Krasnodar

Op weg naar de achtste finales van de Europa League heeft Fenerbahçe een kleine nederlaag geleden tegen Krasnodar. In Rusland ging de ploeg van Dick Advocaat met 1-0 ten onder door een vroeg doelpunt van de Zweedse aanvaller Viktor Claesson. De return wordt volgende week gespeeld.

Fenerbahçe moest het in het ijskoude Krasnodar, waar de temperatuur ver onder het vriespunt ligt, doen zonder Robin van Persie. Trainer Advocaat had de Nederlander achtergelaten in Istanbul. Hij is niet helemaal fit en werkt een apart trainingsschema af. Jeremain Lens begon wel vanuit de basis en zag hoe zijn ploeg al na vier minuten op achterstand kwam door toedoen van Claesson, die scoorde op aangeven van Wanderson. Het was een droomstart voor Krasnodar, dat door de Russische winterstop al sinds december geen competitiewedstrijd meer speelde.

Ondanks het grote verschil in wedstrijdritme, wisten de Turken amper gevaarlijk te worden. Krasnodar bleef relatief eenvoudig op de been en was tien minuten voor tijd dicht bij de 2-0, toen Fedor Smolov de paal raakte. De ontevreden Advocaat had zijn onmachtige aanvallers Moussa Sow en Emenike toen al vervangen, maar ook invallers Ozan Tufan en Fernandão wisten de gelijkmaker niet te produceren.