‘Shoot-out’ bepaalt toekomst van Legia Warschau: ‘Ze willen geen oorlog’

WARSCHAU - Legia Warschau neemt het donderdag in de zestiende finales van de Europa League op tegen Ajax, maar dat is niet de enige wedstrijd die Legia momenteel bezighoudt. Achter de schermen woedt er namelijk al maanden een strijd tussen de drie eigenaren van de club: Dariusz Mioduski, Boguslaw Lesnodorski en Maciej Wandzel. Mioduski is de vicevoorzitter van de club en heeft zestig procent van de aandelen in handen, terwijl voorzitter Lesnodorski en Wandzel ieder twintig procent van de aandelen van De Militairen bezitten.

De samenwerking verliep lange tijd vlekkeloos, er leek geen vuiltje aan de lucht, maar de vele sleutels zijn het slot van het Stadion Wojska Polskiego nu toch gaan verwarren. Het begon allemaal aanvankelijk met het vertrek van Stanislav Cherchesov in mei jongstleden. De huidige bondscoach van Rusland won met Legia de dubbel en werd alom geprezen, maar zou te hoge eisen hebben gesteld om een langere samenwerking mogelijk te maken. “Hij zei dat als hij twintig miljoen euro mocht uitgeven voor transfers, Legia de Champions League zou bereiken. Hij voegde daaraan toe dat hij Legia de groepsfase in zou leiden wanneer hij vijftig miljoen mocht uitgeven”, zei Lesnodorski tegen Pulsem Biznesu . Dat zou echter niet de enige oorzaak zijn geweest van de breuk tussen de club en de coach.



Supporters van Legia.

Cherchesov zou achter de rug van Legia om hebben onderhandeld met de Russische voetbalbond en zou zich te veel gefocust hebben op gearriveerde voetballers in plaats van op zelf opgeleide spelers, zo werd er gesuggereerd. De oud-doelman deed de claims in december af als ‘totale onzin’ en zei bovendien dat hij niet in onderling overleg was vertrokken, maar dat het Legia was dat hem weg wilde hebben. Hoe het ook zij: het vertrek van Cherchesov zou de top van Legia - voor het eerst - ernstig hebben verdeeld. Mioduski, Lesnodorski en Wandzel lieten daar naar buiten toe echter niets van merken, maar op 1 oktober barstte alsnog de bom. De krant Przeglad Sportowy pakte uit met een verhaal over ‘de koude oorlog’ binnen Legia.

Het dagblad meldde dat de topmannen al bijna een jaar met elkaar overhoop liggen: “Ze zijn het oneens over allerlei onderwerpen, van zakelijke beslissingen tot de aanpak van de supporters. Het is moeilijk voor te stellen dat de huidige samenstelling van het bestuur nog lang intact blijft”, viel er te lezen. Het komt erop neer dat grootaandeelhouder Mioduski een radicaal andere koers wil varen dan zijn collega’s: hij wil de Raad van Bestuur vervangen en wil het hooliganisme van de fans harder bestraffen. Legia heeft al langer problemen met de eigen achterban; zo moest het duel met Real Madrid zonder publiek worden gespeeld omdat fans het uitvak van Borussia Dortmund probeerden te bestormen.

Verdedigende middenvelder Tomasz Jodlowiec treurt.

Oorlog

Lesnodorski en Wandzel lieten weten dat de supporters die over de schreef zijn gegaan al zijn bestraft met stadionverboden, maar het stoort Mioduski dat er nog altijd geen structurele oplossing is bereikt. De talloze gesprekken met groeperingen van de achterban hebben in zijn ogen te weinig opgeleverd, maar Lesnodorski en Wandzel vrezen juist voor verdere escalatie wanneer Legia de oorlog verklaart aan de eigen harde kern. Przeglad Sportowy vatte het als volgt samen: “Legia maakt om de paar maanden een déjà vu mee. De fans misdragen zich, er volgt een straf, de fans misdragen zich opnieuw, het stadion moet worden gesloten, er wordt gesproken met de fans, enzovoort. Ze (Lesnodorski en Wandzel, red.) willen geen oorlog beginnen omdat ze weten waartoe dat kan leiden. De vorige eigenaar van de club, ITI Group, begon wél een oorlog en raakte daardoor drie jaar lang in conflict met de supporters.”

Het conflict tussen de ultra’s en de ITI Group begon tien jaar geleden: supporters van Legia staken tijdens het Intertoto-duel met Vetra Vilnius veel vuurwerk af waardoor delen van het stadion beschadigd werden en zij raakten tevens slaags met de politie. Legia werd uit het toernooi gezet door de UEFA. De eigenaar van de club, Mariusz Walter van televisiereus ITI Group, greep keihard in en gaf meer dan duizend fans een stadionverbod. Zonder proces. Van de meesten van hen was dus niet eens bewezen dat ze bij de ongeregeldheden betrokken waren. Walter besloot daarnaast om drie jaar lang geen Legia-fans toe te laten tot uitwedstrijden van de club en van hem mochten de voetballers van Legia met geen woord over de aanpak van het voetbalvandalisme reppen. Voor de fans was de maat vol.

Zij vormden een verbond tegen Walter en werden gesteund door supportersgroepen uit het hele land. Zo kwam het meer dan eens voor dat er bij uitduels van Legia fans van Legia tússen de supporters van de tegenpartij zaten om leuzen - ‘ITI spierdalaj’ (ITI, flikker op, red.) - te zingen jegens Walter. Het bezoeken van die uitwedstrijden bleef intussen een riskante operatie voor de Legia-fans, want de politie schroomde het niet om hen op te pakken en hen zonder rechtsgang in de cel te gooien. Ook nietsvermoedende burgers die bij het stadion waren, zouden achter slot en grendel zijn gezet. Het conflict bereikte daardoor een kookpunt. Volgens de fans speelde Walter onder één hoedje met de politie én met zijn goede vriend Grzegorz Schetyna. Schetyna was destijds de Minister van Binnenlandse Zaken van Polen.



Een supporter van Legia.

Shoot-out

De achterban bleef rellen om duidelijk te maken dat ITI Group afstand moest doen van Legia. Toen een van de twee eigenaren van ITI, Jan Wejchert, in oktober 2009 overleed, zongen de supporters van Legia bij een wedstrijd luidkeels het nummer ‘Nog één te gaan’ van de bekende zangeres Patrycja Markowska. Met ‘nog één’ doelde men op Mariusz Walter. Een half jaar later, in april 2009, kregen de fans van Legia deels hun zin. ITI Group bleef weliswaar, maar Leszek Miklas werd vervangen door Pawel Kosmala en die nieuwe voorzitter was als de dood dat het stadion na de heropening uit protest van de supporters leeg zou blijven. Hij ging met de fans in gesprek en bereikte een akkoord op verschillende punten, maar het belangrijkste was: alle stadionverboden werden teruggedraaid. Per direct.

De fans van Legia reageerden verheugd en voor hen was het feest al helemaal compleet toen ITI Group de club in 2014 voor een kleine tien miljoen euro verkocht aan Mioduski, Lesnodorski en Wandzel. Het tijdperk-Walter was daarmee ten einde. Het leven lachte Legia weer toe, want de club werd in de afgelopen drie jaar twee keer kampioen, won de beker tweemaal én de groepsfase van de Champions League werd bereikt. In dat miljoenenbal bood Legia clubs als Real en Dortmund knap weerstand, maar een grote smet op die prestaties vormde dus de ongeregeldheden tijdens het duel met de BVB. In Warschau had men het gevoel weer terug bij af te zijn en dat gold ook voor Mioduski. Hij pleitte direct voor een keiharde aanpak, maar zijn twee compagnons reageerden terughoudender. Dat de drie elkaar alsnog zullen vinden, lijkt onmogelijk.

Mioduski heeft weliswaar zestig procent van de aandelen in handen, maar bij grote beslissingen moeten ook de andere twee aandeelhouders hun fiat geven. Omdat Lesnodorski en Wandzel niet met de plannen van Mioduski zullen instemmen én omdat niemand van zins is om zelf op te stappen, hebben de drie aandeelhouders al een datum geprikt voor een shoot-out. Dat is een geschillenregeling waarbij de partijen allemaal een bod in een verzegelde envelop stoppen en die inleveren bij de notaris. Het bod is dan een bedrag waarvoor zij bereid zijn de aandelen van de ander te kopen. Het hoogste bod wint en die partij moet de overige aandelen dan kopen tegen die prijs. De shoot-out staat voor 21 maart op het programma, een kleine maand na de return tegen Ajax. Het worden dan ook vier spannende weken voor iedereen die Legia een warm hart toedraagt.



De eigenaren van Legia toen alles nog koek en ei was.

Tot de shoot-out zal Mioduski zijn gezicht overigens al niet meer laten zien bij Legia Warschau: hij kondigde op 9 oktober aan dat hij zich ‘van alle huidige activiteiten van de club’ terug zou trekken. “Ik kan mijn werkzaamheden in de huidige situatie onmogelijk uitvoeren. Omdat ik ook geen vertrouwen heb in het zittende bestuur, zal ik vanaf nu alleen nog maar de taken uitvoeren die ik volgens de wet of andere bindende afspraken beoog te doen (...) Ik laat verder weten dat ik op de korte termijn geen verdere uitleg zal geven. Ik vrees namelijk dat dat kan leiden tot een bedreiging voor de veiligheid van mij en mijn gezin”, schreef Mioduski in een statement. Met die laatste opmerking wakkerde hij de geruchten over dreigementen van de harde kern van Legia aan zijn adres aan.

Crisis

Mioduski is immers degene die het hooliganisme harder wil aanpakken dan Lesnodorski en Wandzel en dat wordt dus niet door iedereen op prijs gesteld. Zelf is hij echter overtuigd van zijn aanpak: “Ik heb Legia gekocht omdat ik een visie heb en niet omdat ik achterover wil leunen. Ik wil met Legia een nieuw niveau bereiken en ben mijn vertrouwen in de rest van het bestuur kwijtgeraakt. Zij delen mijn visie niet. We zitten in een crisis, maar ik heb er wél vertrouwen in dat trainer Jaciek Magiera en zijn spelers de rust weten te bewaren”, zei Mioduski eerder in het programma Stan Futbolu. Hij voegde daar begin februari in gesprek met PolsatSport nog aan toe: “Als ik de kans krijg, dan koop ik Legia volledig. Dan pak ik mijn kans.”

“Hoe het kan dat het zo is misgegaan? Iedereen heeft zijn eigen taken. Lesnodorski moet zich als voorzitter bezighouden met de dagelijkse gang van zaken binnen de club. Ik focus mij op het imago van de club en op de inrichting van de jeugdopleiding. Wandzel houdt zich weer meer bezig met de samenwerking met de voetbalbond. Maar sommigen zijn zich op andere terreinen gaan begeven. Ik heb hen de kans gegeven om zich als goede eigenaren van Legia op te stellen en dat is de grootste fout die ik heb gemaakt”, aldus Mioduski. Het grootste verwijt van voorzitter Lesnodorski aan vicevoorzitter Mioduski is dat laatstgenoemde in financieel opzicht te weinig heeft betekend voor Legia, zo vertelde hij in het programma Eleven.



Een elftalfoto van Legia.

“Een van de grootste oorzaken van ons meningsverschil is het financiële gedeelte. Dariusz heeft nooit een cent voor de club verdiend. Het was de bedoeling dat we zouden meestrijden met andere Europese topclubs. Gelukkig hebben we zonder de hulp van Mioduski schulden kunnen afbetalen, maar daar waren wel financiële risico’s voor nodig. Mioduski speelt het ook voornamelijk via de media. Als hij het ergens niet mee eens is, dan stapt hij naar een bevriende persvoorlichter van een krant omdat dat beter kan uitpakken voor zijn imago. Hij komt nooit voor een constructief gesprek naar ons toe. Maar ik laat het niet toe dat hij zich groter voelt dan de club. Ik blijf vechten voor Legia”, sprak Lesnodorski. Het is nu de vraag wie van de drie kapiteins het schip van Legia na 21 maart gaat verlaten.