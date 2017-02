Ajax-fans aangevallen in Warschau: ‘Ze hadden serieus pijl en boog mee’

Ajax neemt het donderdagavond in de Europa League op tegen Legia Warschau en veel fans van de Amsterdammers arriveerden woensdag al in de Poolse hoofdstad om hun club te steunen. De woensdagavond verliep voor een groot Ajacieden echter anders dan gepland toen zij belaagd werden door een groep Poolse hooligans.

Even na half elf werd een groep van zo’n twintig tot dertig Nederlanders aangevallen door tientallen gemaskerde personen, zo meldt AT5. De groep supporters bevond zich op dat moment in een café, waar stenen en andere voorwerpen naar binnen werden gegooid. Van het interieur van het etablissement bleef weinig over: “Ze hadden benzine en fakkels bij zich, de hele kroeg is naar zijn grootje. Ze hadden serieus pijl en boog mee!”, meldt één van de aanwezigen.

Een Ajax-fan die in de Poolse hoofdstad aanwezig is meldt verder aan het Amsterdamse medium dat de groep aanvallers naast Legia-supporters ook uit naar Polen afgereisde ADO Den Haag-fans bestond. De hooligans wisten uiteindelijk te ontkomen en de Poolse politie heeft getuigen opgeroepen om informatie te delen. Lokale media maken melding van nog een aantal incidenten in verschillende hotels waar Ajax-supporters verblijven. De club had zijn supporters in een eerder stadium opgeroepen voorzichtig te zijn.