Napoli-preses haalt uit naar spelers: ‘Alleen de Napolitaan liet het zien’

Aurelio De Laurentiis was woensdagavond niet te genieten. Na de 3-1 nederlaag van Napoli bij Real Madrid uitte de voorzitter kritiek op trainer Maurizio Sarri en alle spelers van i Partenopei, op Lorenzo Insigne na. Laatstgenoemde opende na acht minuten al de score in het Santiago Bernabéu, maar Napoli stapte toch als verliezer van het veld.

"Ik denk dat het de jongens aan Napolitaans lef ontbrak. De enige die het wel liet zien was de Napolitaan, Insigne. Hij maakte een heerlijk doelpunt", verzuchtte de flamboyante De Laurentiis. "De andere voetballers bestonden gewoonweg niet. Ze leken wel onder de indruk van de glorieuze voetballers van Real Madrid, terwijl deze niet eens goed speelden. Eigenlijk hebben we het er nog goed vanaf gebracht. We hadden ook met vijf of zes doelpunten verschil kunnen verliezen. In Napels zal het een heksenketel zijn, maar als Real Madrid daar ook scoort, zullen dezelfde spelers weer instorten."

"Als je jong bent, moet je bescheiden zijn en niet arrogant, maar Napoli was er vanavond gewoon niet. Ik zal ze hoe dan ook niet straffen." De Laurentiis stond ogenschijnlijk niet achter het idee om Dries Mertens als een valse nummer negen te laten spelen. "Ik denk dat we te veel verwachten van mensen die verplicht in een andere rol moeten spelen. Als we niet die blessure van Arek Milik hadden gehad, hadden we vanavond wellicht een andere wedstrijd gezien. Ik wil niet ingaan op beslissingen, dat is aan de coach. Ik kan het er wellicht niet mee eens zijn, maar dat zou ik tegen niemand vertellen."