AS Roma wil 'man van 26 minuten in Twente-tenue'

RB Leipzig hoopt zich in de zomer met tenminste vier nieuwe spelers te versterken. Bernd Leno van Bayer Leverkusen en Timo Horn van 1. FC Köln zijn in beeld om het doel van de Bundesliga-sensatie te gaan verdedigen. (BILD)

AC Milan krijgt binnenlandse concurrentie voor Keita Baldé. Juventus is er namelijk van overtuigd dat de aanvaller van Lazio alles in zich heeft om een versterking te zijn. (Goal)

De middenvelder uit Finland kwam in 2009/10 tot 26 speelminuten voor FC Twente.