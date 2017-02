‘Kwantitatief is Higuaín de betere, maar ik geef de voorkeur aan Mertens’

De transfer van Gonzalo Higuaín naar Juventus was afgelopen zomer een bittere pil voor Napoli, maar na het vertrek van de Argentijnse spits is Dries Mertens uitgegroeid tot de absolute smaakmaker van de Napolitanen. De Belgische aanvaller is bezig aan een uitstekend seizoen en scoorde in 29 wedstrijden al 20 keer. Voorzitter Aurelio De Laurentiis komt superlatieven tekort voor Mertens en prefereert de clubtopscorer zelfs boven diens voorganger.

"Kwantitatief is Higuaín de betere speler, want hij scoorde meer, maar qua kwaliteit, assists en onbaatzuchtigheid geef ik de voorkeur aan Mertens", laat de flamboyante preses optekenen door Sky Italia. Naast de twintig doelpunten die Mertens deze voetbaljaargang al maakte, fungeerde de voormalig PSV'er ook al zesmaal als aangever. "Hij is genereuzer dan Pipita. Hij raakt nooit geïrriteerd als iemand een fout maakt, alleen zijn eigen fouten irriteren hem", aldus De Laurentiis.

Maurizio Sarri zwaait sinds de zomer van 2015 de scepter bij Napoli en maakt dit seizoen grote indruk met zijn team. Met name de manier waarop de oefenmeester i Partenopei laat spelen, stemt tot grote tevredenheid bij de achterban van de havenclub. "Sarri's voetbal is spectaculair", erkent De Laurentiis. "Het kan echter ook risicovol zijn en leiden tot enkele onaangename verassingen. Zo nu en dan kan onze speelstijl ons opbreken, maar we hopen dat het vooral de tegenstanders opbreekt."