PSV en Ajax uiten bij UEFA zorgen over nieuwe opzet Champions League

De UEFA besloot afgelopen zomer de opzet van de Champions League op de schop te gooien. De Europese topcompetities, Engeland, Spanje, Italië en Duitsland, krijgen vanaf 2018 vier clubs in de groepsfase van het kampioenenbal. PSV en Ajax zijn deze week samen met Anderlecht en Celtic naar de UEFA gestapt op hun zorgen te uiten over deze veranderingen, zo meldt Voetbal International.

De Europese topclubs kregen de UEFA namelijk zover door te dreigen zich af te scheiden in een zogenaamde Super League. Tot 2021 zijn Engeland, Spanje, Italië en Duitsland dus verzekerd van vier clubs in het hoofdtoernooi van de Champions League. De UEFA beraadt zich dit jaar ook over de indeling van het toernooi in de periode na 2021. De Europese topclubs blijven schermen met de Super League en lobbyen momenteel voor een kleinere Champions League, met 24 ploegen.

De grote clubs uit kleinere landen, voor wie PSV, Ajax, Anderlecht en Celtic spreken, pleiten juist voor een grotere Champions League. Volgens hen moet het toernooi 48 deelnemers krijgen. Ze vinden dat er anders alsnog een Super League ontstaat, maar onder de vlag van de UEFA. De clubs vinden dat de Europese voetbalbond de plannen nog eens tegen het licht moet houden, voordat de rest van Europa op een verdere achterstand wordt gezet.