Guardiola somber over titelstrijd: ‘Het gat met Chelsea is te groot geworden’

Door de 0-2 overwinning op Bournemouth steeg Manchester City maandag naar de tweede plaats in de Premier League. Toch is er voor manager Josep Guardiola geen reden voor optimisme. De Spaanse oefenmeester denkt dat koploper Chelsea niet meer te achterhalen is voor zijn ploeg.

The Blues hebben een voorsprong van acht punten op Manchester City. “Het gat is te groot. Ze wonnen dit weekeinde niet, maar speelden gedegen en gaven amper kansen weg. Het is niet te verwachten dat zij nog veel verliezen, terwijl wij alles winnen”, zegt Guardiola. “Wij moeten ons focussen en ons spel iedere wedstrijd verbeteren. Voor mijn gevoel spelen we de laatste wedstrijden een stuk beter.”

“Het gat tussen de nummer twee en de nummer zes is heel klein. Als je een wedstrijd verliest, weet je dat je keldert op de ranglijst. Het zal een behoorlijke strijd worden om ons te kwalificeren voor de Champions League”, stelt de oefenmeester van Manchester City, die smaakmaker Gabriel Jesus met een blessure uit zag vallen. “Dinsdag weten we meer over de ernst van de blessure. We gaan bidden dat er geen problemen aan het licht zullen komen.”