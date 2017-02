‘Paul kan alle prijzen in de wereld winnen, hij blijft mijn kleine broertje’

Voor Paul Pogba wordt de wedstrijd van Manchester United tegen Saint-Étienne voor de Europa League in meerdere opzichten bijzonder. Niet alleen betekent de ontmoeting met les Verts over twee weken een wedstrijd in zijn thuisland, ook ontmoet hij in het tweeluik zijn broer Florentin.

Florentin Pogba is over het algemeen basisspeler bij Saint-Étienne en wil graag winnen van zijn kleine broertje. “Hij kan niet tegen zijn verlies. Zijn hoofd slaat op hol als hij een keer verliest. Ik heb geleerd om te verliezen en zeg altijd dat je niet verliest, maar leert. Maar Paul wordt gek als hij verliest”, zegt de verdediger van de Franse club op UEFA.com.

“Op vakantie spelen we samen, maar dan zitten we altijd in hetzelfde team. Nu speel ik tegen hem en zal ik hem proberen tegen te houden, dat is gek. Voor de hele familie is het leuk, omdat het niet zo snel nog een keer zal gebeuren. Mijn ouders hebben gemengde gevoelens, omdat er hoe dan ook één winnaar en één verliezer zal zijn”, zegt Pogba. Zijn broertje had een lastige start in Manchester. “Wij staan altijd achter hem. Of hij nu slecht of goed speelt, als familie staan we achter hem. Paul kan alle prijzen in de wereld winnen, hij blijft mijn kleine broertje.”