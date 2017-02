Heerenveen ontkent contact met Roda: ‘Dat zou dan bij mij moeten zijn geweest’

Roda JC Kerkrade-technisch directeur Ton Caanen beweerde zondag voor de camera van FOX Sports in de winterstop bij sc Heerenveen geïnformeerd te hebben naar Luciano Slagveer, maar diens club ontkent stellig contact gehad te hebben met de Limburgers over de aanvaller. Dat vertelt technisch manager Gerry Hamstra maandag aan Voetbal International.

"Dat heb ik inderdaad ook gehoord, maar dat informeren zou dan toch bij mij moeten hebben plaatsgevonden. Ik heb met Roda echter helemaal geen contact gehad over Slagveer", reageert Hamstra op de uitspraken van Caanen. "Zijn vertrek was alleen bespreekbaar als wij een vervanger voor hem konden aantrekken. Dat zat er niet in en dus hebben we besloten Luciano te behouden", aldus de beleidsbepaler.

Slagveer was dit seizoen slechts vijfmaal basisspeler bij Heerenveen in de competitie en beschikt over een aflopend contract. Hij debuteerde in 2012 voor de Friezen en speelde tot nu toe 126 wedstrijden, waarin hij 22 keer scoorde.